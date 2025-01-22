Веремейчик: откровения боевика. Часть 1 22.01.2025

Два месяца назад правительство Вьетнама экстрадировало в Беларусь Василия Веремейчика, известного бчб-наемника Он участвовал в боевых действиях в Украине в составе организации, признанной в нашей стране террористической После экстрадиции от него открестились все его побратимы, спонсоры и идейные фюреры. У нас появилась уникальная возможность поговорить с Веремейчиком. Все детали пока не подлежат огласке. Однако: - Как Веремейчика экстрадировали в Беларусь? - Почему ему запретили въезд в Украину и выгнали из Литвы? - Сколько денег наемники отдавали своим командирам?