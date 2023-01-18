Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний или подачи онлайн-заявок. Наставниками проекта являются популярные артисты и продюсеры белорусской и российской эстрады.

"Фактор.BY" - проект не только о музыке, он о талантливых людях с впечатляющими жизненными историями. Выступая на сцене перед наставниками, кто-то снова обретает веру в собственные силы, кто-то получает заветную минуту славы, а самые талантливые и харизматичные продолжают борьбу за главный приз - право подписать профессиональный контракт.