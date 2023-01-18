3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
"Фактор.BY" - белорусское музыкальное шоу, основной целью которого является поиск талантов.
Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний или подачи онлайн-заявок. Наставниками проекта являются популярные артисты и продюсеры белорусской и российской эстрады.
"Фактор.BY" - проект не только о музыке, он о талантливых людях с впечатляющими жизненными историями. Выступая на сцене перед наставниками, кто-то снова обретает веру в собственные силы, кто-то получает заветную минуту славы, а самые талантливые и харизматичные продолжают борьбу за главный приз - право подписать профессиональный контракт.
К слову, финалисты первых сезонов под эгидой продюсерского центра и при содействии Белтелерадиокомпании успешно покоряют хит-парады радиостанций с авторским материалом и собирают концертные залы.