3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
Фактор.by | 1 сезон
Детали подготовки к шоу. Дневник Х-Фактор Беларусь. 21.11.2021
Последние видео
Ответы на вопросы подписчиков в Инстаграм. Дневник Х-Фактор Беларусь. 24.12.2021
Артем Чирков и Виталий Дроб в первом прямом эфире выступили в последний раз в шоу. Дневник Х-Фактор Беларусь. 22.11.2021
Зачем Андрею Панисову лак для ногтей и какой парик у Анастасии Кравченко на этот раз. Дневник Х-Фактор Беларусь. 06.12.2021
Насколько грустно финалистам прощаться с другими участниками? Дневник Х-Фактор Беларусь. 03.12.2021
Как видят свою карьеру участники после выбывания из шоу? Дневник Х-Фактор Беларусь. 02.12.2021
Как реагировать на отзывы? Мастер-класс от Дениса Пацевича. Дневник Х-Фактор Беларусь. 01.12.2021
Эмоции участников после 5 прямого эфира. Дневник Х-Фактор Беларусь. 23.12.2021
Х-Фактор Беларусь. Суперфинал
Суперфиналисты шоу раскрыли душу и обратились к зрителям. Дневник Х-Фактор Беларусь. 25.12.2021