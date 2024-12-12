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Актуальное интервью | Валентин Семеняко
12.12.2024
Какие уроки Беларусь может извлечь из сирийского конфликта? Валентин Семеняко. Как смена власти в Сирии отразилась на внутренней политической ситуации и отношении граждан к президенту Асаду? Об этом рассказал Валентин Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Какие факторы способствовали поддержке Асада среди населения, несмотря на критику со стороны Запада? - Как реагирует международное сообщество на происходящие в Сирии события, и какие двойные стандарты можно выявить в этой реакции? - Какие перспективы развития ситуации в Сирии, и какие шаги необходимо предпринять для обеспечения стабильности в регионе?
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