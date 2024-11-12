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Скажинемолчи
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель
Гости программы - заместители декана факультета журналистики БГУ Анна Басова и Елизавета Хмель • Журфак 1 ноября отметил 80-летие. Состоялось много мероприятий, приуроченных к этой дате. Какое из них было самым запоминающимся? • Какие традиции факультета сохраняются до сих пор? • В нынешних условиях информационного противостояния значение СМИ серьёзно возросло. Удалось ли журфаку оперативно перестроить систему подготовки журналистских кадров? • Поспевает ли за быстрым развитием цифровых технологий преподавательский состав и материально-техническая база факультета? • В последнее время в СМИ на первый план стал выходить политический контент. Есть ли к нему интерес у студентов журфака? • Как сказалось на качестве обучения привлечение к преподаванию всё большего количество опытных журналистов и руководителей СМИ? • Насколько серьёзна для журналистики угроза развития искусственного интеллекта?
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