Работа таможенных органов | Очереди на границе | Ответные меры на санкции

17.09.2024 19:20

Ситуация на границе с точки зрения таможенных органов. Результаты деятельности ведомства, ответные меры на санкции и вклад в республиканский бюджет. Что ещё прозвучало в докладе председателя государственного таможенного комитета Главе государства?