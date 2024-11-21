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"Беллегпром" нарастил экспорт в страны Дальней Дуги более чем на 57%. Об этом заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. • Развитие производство инновационных текстильных материалов • Лён — визитная карточка белорусского легпрома • Использование 3D-принтеров и искусственного интеллекта
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