Актуальное интервью | Мода по-белорусски | Использование ИИ в разработке дизайнов

26.11.2024 14:35

"Беллегпром" нарастил экспорт в страны Дальней Дуги более чем на 57%. Об этом заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. • Развитие производство инновационных текстильных материалов • Лён — визитная карточка белорусского легпрома • Использование 3D-принтеров и искусственного интеллекта