Лукашенко: крах Украины - это крах всего коллективного Запада!

24.10.2024 21:35

Важные заявления от нашего Президента прозвучали и в интервью российским коллегам из "Известий". Александр Лукашенко всегда открыт для откровенного общения с медиа разных стран. И этот марафон сегодня продолжился. Речь шла не только о месте БРИКС в мировой геополитике и наших интересах в интеграции. Много говорили о мире в регионе. Наш Президент уже обнародовал некоторые детали непубличных переговоров с представителями западных стран. А сегодня высказал свою позицию о том, есть ли на Западе здравомыслящие люди, с которыми можно договариваться. И кому сегодня больше нужен мир.