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Интервью Президента Республики Беларусь
Лукашенко: крах Украины - это крах всего коллективного Запада!
Важные заявления от нашего Президента прозвучали и в интервью российским коллегам из "Известий". Александр Лукашенко всегда открыт для откровенного общения с медиа разных стран. И этот марафон сегодня продолжился. Речь шла не только о месте БРИКС в мировой геополитике и наших интересах в интеграции. Много говорили о мире в регионе. Наш Президент уже обнародовал некоторые детали непубличных переговоров с представителями западных стран. А сегодня высказал свою позицию о том, есть ли на Западе здравомыслящие люди, с которыми можно договариваться. И кому сегодня больше нужен мир.
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