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Актуальное интервью | Александр Маркевич

29.03.2025

Франция и Британия готовят коалицию для отправки войск на Украину под видом миротворцев - но что скрывается за этими планами? В "Актуальном интервью" Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси, разбирает, почему это больше похоже на оккупацию, чем на мир, и как Европа теряет влияние на фоне игр США.

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Актуальное интервью | Александр Маркевич