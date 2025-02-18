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Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий

18.02.2025

Многоконфессиональная Беларусь | Сколько мусульман живет в Беларуси? Жить по религиозным основам - первоисточник политики! Об этом рассказал Абу-Бекир Шабанович Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси. - Как мусульманам живётся в Беларуси и сколько их? Отношения между конфессиями

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Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий

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