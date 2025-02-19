3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
Актуальное интервью | Александр Егоров
19.02.2025
Создание комфортной бизнес-среды - приоритет государственной политики. О приоритетах государственной политики, направленных на поддержку предпринимательства и создание комфортных условий для бизнеса, рассказал Александром Егоровым, заместителем Главы администрации Президента. - Основные приоритеты государственной политики в сфере поддержки бизнеса - Перспективы перехода индивидуальных предпринимателей в юридические лица - Какие экономические тенденции наблюдаются в начале 2025 года?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Александр Егоров19.02.2025
Актуальное интервью | Светлана Шапорова19.02.2025
Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий18.02.2025
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова18.02.2025
Актуальное интервью | Родион Мирошник18.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель17.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Динара Смольская14.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Коротеев14.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Белевич12.02.2025
Актуальное интервью | Алеся Абраменко09.02.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92937811-00f4-4ab3-ac61-9e55eff31cc5/conversions/b12eefb9-0c07-47a9-ae55-44ebd5cab9d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92937811-00f4-4ab3-ac61-9e55eff31cc5/conversions/b12eefb9-0c07-47a9-ae55-44ebd5cab9d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92937811-00f4-4ab3-ac61-9e55eff31cc5/conversions/b12eefb9-0c07-47a9-ae55-44ebd5cab9d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92937811-00f4-4ab3-ac61-9e55eff31cc5/conversions/b12eefb9-0c07-47a9-ae55-44ebd5cab9d3-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСоздание комфортной бизнес-среды - приоритет государственной политики. О приоритетах государственной политики, направленных на поддержку предпринимательства и создание комфортных условий для бизнеса, рассказал Александром Егоровым, заместителем Главы администрации Президента. - Основные приоритеты государственной политики в сфере поддержки бизнеса - Перспективы перехода индивидуальных предпринимателей в юридические лица - Какие экономические тенденции наблюдаются в начале 2025 года?