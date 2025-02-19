Создание комфортной бизнес-среды - приоритет государственной политики. О приоритетах государственной политики, направленных на поддержку предпринимательства и создание комфортных условий для бизнеса, рассказал Александром Егоровым, заместителем Главы администрации Президента. - Основные приоритеты государственной политики в сфере поддержки бизнеса - Перспективы перехода индивидуальных предпринимателей в юридические лица - Какие экономические тенденции наблюдаются в начале 2025 года?

Актуальное интервью | Александр Егоров

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