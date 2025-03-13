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Актуальное интервью | Александр Карлюкевич

13.03.2025

В Минке проходит XXXII Международная книжная выставка-ярмарка. Это уникальная площадка для обмена идеями и открытия новых возможностей в мире книг. Об том рассказал председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич. - Какие новые книги и авторы представлены на выставке? - Какие темы и направления сейчас наиболее актуальны для белорусских авторов? - Как современные технологии, такие как QR-коды и аудиокниги, влияют на чтение?

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Актуальное интервью | Александр Карлюкевич

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