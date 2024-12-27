Актуальное интервью | Александр Маркевич 27.12.2024

Как западные страны выстраивают барьеры вокруг Беларуси Ключевые моменты военно-политической ситуации в Республике Беларусь по итогам 2024 года обсудили с Александром Маркевичем, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси. 🔺Какие шаги были предприняты для укрепления оборонительных возможностей страны? 🔺Каково влияние милитаризации соседних государств на безопасность Беларуси? 🔺Какова роль сотрудничества Беларуси с Россией в контексте современных вызовов? Об этом смотрите в "Актуальном интервью".