3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
Актуальное интервью | Александр Маркевич
19.02.2025
Переговоры в Эр-Рияде: готов ли мир к компромиссам и диалогу? О значении и последствиях переговоров между Россией и США в Эр-Рияде поговорили с Александром Маркевичем, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси. - Позиция России и США на данном этапе - Как участие Украины может повлиять на ход переговоров? - Способна ли Европа заменить американскую помощь Украине? - Какие геополитические риски и вызовы могут возникнуть в процессе обсуждений?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Александр Маркевич19.02.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь20.02.2025
Актуальное интервью | Светлана Шапорова19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров19.02.2025
Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий18.02.2025
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова18.02.2025
Актуальное интервью | Родион Мирошник18.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель17.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Динара Смольская14.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Коротеев14.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Маркевич
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f724c65-deb7-46d5-99a3-eda99690dfd4/conversions/cfc95e46-410c-4e90-93d6-e380f5fe9735-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f724c65-deb7-46d5-99a3-eda99690dfd4/conversions/cfc95e46-410c-4e90-93d6-e380f5fe9735-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f724c65-deb7-46d5-99a3-eda99690dfd4/conversions/cfc95e46-410c-4e90-93d6-e380f5fe9735-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f724c65-deb7-46d5-99a3-eda99690dfd4/conversions/cfc95e46-410c-4e90-93d6-e380f5fe9735-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПереговоры в Эр-Рияде: готов ли мир к компромиссам и диалогу? О значении и последствиях переговоров между Россией и США в Эр-Рияде поговорили с Александром Маркевичем, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси. - Позиция России и США на данном этапе - Как участие Украины может повлиять на ход переговоров? - Способна ли Европа заменить американскую помощь Украине? - Какие геополитические риски и вызовы могут возникнуть в процессе обсуждений?