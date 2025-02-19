Переговоры в Эр-Рияде: готов ли мир к компромиссам и диалогу? О значении и последствиях переговоров между Россией и США в Эр-Рияде поговорили с Александром Маркевичем, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси. - Позиция России и США на данном этапе - Как участие Украины может повлиять на ход переговоров? - Способна ли Европа заменить американскую помощь Украине? - Какие геополитические риски и вызовы могут возникнуть в процессе обсуждений?

Актуальное интервью | Александр Маркевич

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