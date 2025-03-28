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Актуальное интервью | Александр Пипкин

28.03.2025

Каково это - покинуть родину из-за политических бурь и спустя время вернуться, чтобы продолжить спасать жизни? В "Актуальном интервью" ортопед-хирург Александр Марксович откровенно рассказывает о своём пути: от вынужденного отъезда из Беларуси из-за политических обстоятельств до возвращения на родину в августе 2023 года при содействии комиссии. Это история о профессиональной страсти, работе с лучшими спортсменами страны и выборе между карьерой за рубежом и любимым делом дома.

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Актуальное интервью | Александр Пипкин

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