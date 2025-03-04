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Актуальное интервью | Александр Рингевич

04.03.2025

Осторожно, мошенники! Преступления, корыстные мотивы, топ мошеннических схем. В новом выпуске "Актуального интервью" мы поговорили о кибермошенничестве, о мошенничестве в целом, насколько актуальна сегодня эта проблема. - Основа звонков от мошенников - воздействовать на человека в рамках общения - Ложное инвестирование - Психологическое воздействие Смотрите "Актуальное интервью" с заместителем начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь Александром Рингевичем прямо сейчас!

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Актуальное интервью | Александр Рингевич

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