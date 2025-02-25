3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Актуальное интервью | Александр Тихонов
25.02.2025
Легенда биатлона - Александр Тихонов. Спорт в СССР, Раубичи, жизнь в Беларуси. В биографии биатлониста Александра Тихонова четыре олимпийские золотые медали. Уроженец Урала последние 15 лет живет в Беларуси. - Что делает Александра Тихонова счастливым в Беларуси? - Какое будущее ждёт белорусского биатлониста Антона Смольского? - Чем руководствуется Международный союз биатлонистов (IBU), когда вводит санкции против белорусских спортсменов?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Александр Тихонов25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Лукашевич25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Хоменко25.02.2025
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко24.02.2025
Актуальное интервью | Наталья Кураш23.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Мамыкин22.02.2025
Актуальное интервью | Александр Яковчиц22.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Копылов21.02.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь20.02.2025
Актуальное интервью | Светлана Шапорова19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Маркевич19.02.2025
Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий18.02.2025
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова18.02.2025
Актуальное интервью | Родион Мирошник18.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель17.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Александр Тихонов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d80b74c5-dab7-4b41-9614-1e0e1d10d410/conversions/7c57e51a-97f7-4a6a-aa30-592556eaebba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d80b74c5-dab7-4b41-9614-1e0e1d10d410/conversions/7c57e51a-97f7-4a6a-aa30-592556eaebba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d80b74c5-dab7-4b41-9614-1e0e1d10d410/conversions/7c57e51a-97f7-4a6a-aa30-592556eaebba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d80b74c5-dab7-4b41-9614-1e0e1d10d410/conversions/7c57e51a-97f7-4a6a-aa30-592556eaebba-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЛегенда биатлона - Александр Тихонов. Спорт в СССР, Раубичи, жизнь в Беларуси. В биографии биатлониста Александра Тихонова четыре олимпийские золотые медали. Уроженец Урала последние 15 лет живет в Беларуси. - Что делает Александра Тихонова счастливым в Беларуси? - Какое будущее ждёт белорусского биатлониста Антона Смольского? - Чем руководствуется Международный союз биатлонистов (IBU), когда вводит санкции против белорусских спортсменов?