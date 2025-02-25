Легенда биатлона - Александр Тихонов. Спорт в СССР, Раубичи, жизнь в Беларуси. В биографии биатлониста Александра Тихонова четыре олимпийские золотые медали. Уроженец Урала последние 15 лет живет в Беларуси. - Что делает Александра Тихонова счастливым в Беларуси? - Какое будущее ждёт белорусского биатлониста Антона Смольского? - Чем руководствуется Международный союз биатлонистов (IBU), когда вводит санкции против белорусских спортсменов?

Актуальное интервью | Александр Тихонов

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