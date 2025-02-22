Шоколад с коллагеном и жевательный зефир: как Беларусь конкурирует на международной арене сладостей? О рекордном урожае сахарной свеклы, импортозамещении и перспективах развития сахарной отрасли рассказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц. - Как отразится подорожание какао-бобов на белорусском производстве? - Тренды здорового питания: как они влияют на спрос на сладости? - Какие сладкие новинки появятся на рынке?

Актуальное интервью | Александр Яковчиц

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