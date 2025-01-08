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Актуальное интервью | Алексей Богданов
08.01.2025
Новая система регулирования касается всех участников рынка. Об этом рассказал Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов. - Как работает система ценообразования? - Ценовое регулирование в Беларуси. Есть ли какие-то нарекания от импортёров и производителей? - Много ли МАРТ фиксировало нарушений ценового законодательства?
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