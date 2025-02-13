Инновации в белорусской медицине: что нас ждет? Какие государственные программы существуют для поддержки молодых исследователей в медицинской сфере? Об этом рассказал Алексей Чуканов, доктор медицинских наук, ректор ВГМУ. - Наука в Беларуси развивается по всем направлениям, а какой Алексей Чуканов видит медицину будущего? - Как осуществляется подготовка будущих врачей и провизоров? - Используется ли искусственный интеллект в медицинской практике?

Актуальное интервью | Алексей Чуканов

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