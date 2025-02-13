3.48 RUB
3.33 USD
3.45 EUR
Актуальное интервью | Алексей Чуканов
13.02.2025
Инновации в белорусской медицине: что нас ждет? Какие государственные программы существуют для поддержки молодых исследователей в медицинской сфере? Об этом рассказал Алексей Чуканов, доктор медицинских наук, ректор ВГМУ. - Наука в Беларуси развивается по всем направлениям, а какой Алексей Чуканов видит медицину будущего? - Как осуществляется подготовка будущих врачей и провизоров? - Используется ли искусственный интеллект в медицинской практике?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Белевич12.02.2025
Актуальное интервью | Анна Рябова11.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Пархамович11.02.2025
Актуальное интервью | Алеся Абраменко09.02.2025
Актуальное интервью | Виктория Агафонова08.02.2025
Актуальное интервью | Денис Маркин05.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Пац05.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Карпенко05.02.2025
Актуальное интервью | Анатолий Лис04.02.2025
Актуальное интервью | Павел Утюпин04.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Петришенко04.02.2025
Актуальное интервью | Насколько выбор белорусов на выборах оказался очевиден?31.01.2025
Актуальное интервью | Ильяс Гусейнов31.01.2025
Актуальное интервью | Елена Моргунова30.01.2025
Актуальное интервью | Елена Пономарева29.01.2025
Актуальное интервью | Кшиштоф Толвинский29.01.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7242650c-2362-40d7-874f-7fbff22d8bcf/conversions/820728c0-38e4-4c77-ba29-ae969c64988b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7242650c-2362-40d7-874f-7fbff22d8bcf/conversions/820728c0-38e4-4c77-ba29-ae969c64988b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7242650c-2362-40d7-874f-7fbff22d8bcf/conversions/820728c0-38e4-4c77-ba29-ae969c64988b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7242650c-2362-40d7-874f-7fbff22d8bcf/conversions/820728c0-38e4-4c77-ba29-ae969c64988b-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byИнновации в белорусской медицине: что нас ждет? Какие государственные программы существуют для поддержки молодых исследователей в медицинской сфере? Об этом рассказал Алексей Чуканов, доктор медицинских наук, ректор ВГМУ. - Наука в Беларуси развивается по всем направлениям, а какой Алексей Чуканов видит медицину будущего? - Как осуществляется подготовка будущих врачей и провизоров? - Используется ли искусственный интеллект в медицинской практике?