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Актуальное интервью | Алексей Чуканов

13.02.2025

Инновации в белорусской медицине: что нас ждет? Какие государственные программы существуют для поддержки молодых исследователей в медицинской сфере? Об этом рассказал Алексей Чуканов, доктор медицинских наук, ректор ВГМУ. - Наука в Беларуси развивается по всем направлениям, а какой Алексей Чуканов видит медицину будущего? - Как осуществляется подготовка будущих врачей и провизоров? - Используется ли искусственный интеллект в медицинской практике?

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Актуальное интервью | Алексей Чуканов

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