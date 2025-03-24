Расследование преступлений нацистов в Беларуси выявило значительное увеличение числа уничтоженных населённых пунктов и лагерей смерти. На данный момент это 12 348 населённых пунктов, что на 3 000 больше, чем ранее сообщалось. Судьбу Хатыни повторили 288 деревень. Карательные операции, направленные на устрашение населения из-за подозрений в помощи партизанам, также увеличились до 187. Вопросы возвращения культурных ценностей и привлечения к ответственности виновных остаются актуальными, а ущерб от оккупации продолжает расти. Об этом и не только рассказал в "Актуальном интервью" заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

Актуальное интервью | Алексей Стук

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3bfe33-31d6-4796-b39c-60d014b1564a/conversions/4ec57ed2-4eae-4b1d-aee9-14e9d9c1f401-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3bfe33-31d6-4796-b39c-60d014b1564a/conversions/4ec57ed2-4eae-4b1d-aee9-14e9d9c1f401-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3bfe33-31d6-4796-b39c-60d014b1564a/conversions/4ec57ed2-4eae-4b1d-aee9-14e9d9c1f401-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3bfe33-31d6-4796-b39c-60d014b1564a/conversions/4ec57ed2-4eae-4b1d-aee9-14e9d9c1f401-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Расследование преступлений нацистов в Беларуси выявило значительное увеличение числа уничтоженных населённых пунктов и лагерей смерти. На данный момент это 12 348 населённых пунктов, что на 3 000 больше, чем ранее сообщалось. Судьбу Хатыни повторили 288 деревень. Карательные операции, направленные на устрашение населения из-за подозрений в помощи партизанам, также увеличились до 187. Вопросы возвращения культурных ценностей и привлечения к ответственности виновных остаются актуальными, а ущерб от оккупации продолжает расти. Об этом и не только рассказал в "Актуальном интервью" заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.