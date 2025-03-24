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Актуальное интервью | Алексей Стук

24.03.2025

Расследование преступлений нацистов в Беларуси выявило значительное увеличение числа уничтоженных населённых пунктов и лагерей смерти. На данный момент это 12 348 населённых пунктов, что на 3 000 больше, чем ранее сообщалось. Судьбу Хатыни повторили 288 деревень. Карательные операции, направленные на устрашение населения из-за подозрений в помощи партизанам, также увеличились до 187. Вопросы возвращения культурных ценностей и привлечения к ответственности виновных остаются актуальными, а ущерб от оккупации продолжает расти. Об этом и не только рассказал в "Актуальном интервью" заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

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Актуальное интервью | Алексей Стук

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