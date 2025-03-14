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Актуальное интервью | Алексей Варламов

14.03.2025

Писатели выходят в свет! Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит в XXXII раз. — Какие писатели в сфере интересов столичных книгоманов? — Борьба за читателя: соцсети вытесняют публицистику. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Актуальное интервью".

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Актуальное интервью | Алексей Варламов

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