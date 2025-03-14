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Актуальное интервью | Алексей Варламов
14.03.2025
Писатели выходят в свет! Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит в XXXII раз. — Какие писатели в сфере интересов столичных книгоманов? — Борьба за читателя: соцсети вытесняют публицистику. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Актуальное интервью".
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20 видео
Актуальное интервью | Алексей Варламов14.03.2025
Актуальное интервью | Николай Карпенков14.03.2025
Актуальное интервью | Михаил Делягин14.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Корнилов13.03.2025
Актуальное интервью | Александр Карлюкевич13.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Карпович13.03.2025
Актуальное интервью | Вероника Соловьева12.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Дулова11.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Босяков11.03.2025
Актуальное интервью | Лариса Шибко10.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Караник10.03.2025
Актуальное интервью | Елена Болигатова09.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Богданович09.03.2025
Актуальное интервью | Ирина Костевич07.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Кочанова07.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мелешкин05.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рогожник04.03.2025
Актуальное интервью | Артур Карпович04.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рингевич04.03.2025
Актуальное интервью | Мира Тэрада04.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Варламов
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