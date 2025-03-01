Какие белорусские товары представлены на полках магазинов в Дубае? В Объединенных Арабских Эмиратах прошли масштабные выставки, где белорусские компании активно демонстрировали свои продукты. Как эти события влияют на экономические связи между Беларусью и Эмиратами, рассказал генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин. - Какие белорусские товары вызывают наибольший интерес в Эмиратах? - Почему Дубай - центр для ведения бизнеса? - Какие меры предпринимает белорусское консульство для поддержки бизнеса в регионе?

Актуальное интервью | Алексей Жалдыбин

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