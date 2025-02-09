Актуальное интервью | Алеся Абраменко 09.02.2025

Какие меры предпринимаются для устранения торговых барьеров между странами ЕАЭС? Об этом в проекте "Актуальное интервью" рассказала Алеся Абраменко, заместитель министра экономики Беларуси. - Как Беларусь намерена работать над промышленным суверенитетом и импортозамещением? - Какие проекты в агропромышленном комплексе уже запущены, и какие еще планируются? - Каковы прогнозы по росту ВВП ЕАЭС на 2025 год?