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Актуальное интервью | Алёна Домасевич
26.03.2025
В "Актуальном интервью" Алёна Домасевич, девушка, которая вернулась в Беларусь при содействии комиссии делится своей историей. Она рассказывает, как в 18 лет оказалась на протестах 2020 года, как осознала свои ошибки и сделала всё, чтобы вернуться домой, к семье и корням. Это откровенный разговор о выборе, ответственности и любви к Родине. Алёна — пример того, что никогда не поздно исправить прошлое и начать новую главу.
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Актуальное интервью | Алёна Домасевич
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