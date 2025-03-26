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Актуальное интервью | Алёна Домасевич

26.03.2025

В "Актуальном интервью" Алёна Домасевич, девушка, которая вернулась в Беларусь при содействии комиссии делится своей историей. Она рассказывает, как в 18 лет оказалась на протестах 2020 года, как осознала свои ошибки и сделала всё, чтобы вернуться домой, к семье и корням. Это откровенный разговор о выборе, ответственности и любви к Родине. Алёна — пример того, что никогда не поздно исправить прошлое и начать новую главу.

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Актуальное интервью | Алёна Домасевич

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