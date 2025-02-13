Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Андрей Алешкин

13.02.2025

Как изменится офисная недвижимость в Беларуси в ближайшие годы? Про актуальные тенденции на рынке коммерческой недвижимости и перспективы его развития поговорили с Андреем Алешкиным, партнером международной консалтинговой компании в этой сфере. - Ситуация на рынке офисной недвижимости в Беларуси - Насколько важен комфорт и инфраструктура для арендаторов в современных офисах? - Какова ситуация с офисной недвижимостью в регионах по сравнению с Минском? - Как изменились ставки аренды и что на них влияет?

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Андрей Алешкин

Похожие программы