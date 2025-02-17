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Актуальное интервью | Андрей Богодель
17.02.2025
О новом витке обострения конфронтации на территории Украины рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной Академии Беларуси Андрей Богодель. - Заинтересован ли Киев в окончании войны? - Чем может обернуться расширение НАТО?
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Актуальное интервью | Андрей Богодель
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