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Актуальное интервью | Андрей Богодель

17.02.2025

О новом витке обострения конфронтации на территории Украины рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной Академии Беларуси Андрей Богодель. - Заинтересован ли Киев в окончании войны? - Чем может обернуться расширение НАТО?

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Актуальное интервью | Андрей Богодель

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