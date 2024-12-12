Актуальное интервью | Андрей Иванец 12.12.2024

Наша страна является одним из мировых лидеров по охвату дошкольным образованием! Об этом рассказал Министр образования Андрей Иванец в "Акутальном интервью" - Как обстоят дела в сфере дошкольного образования? - Каким сферам уделяется особое внимание со стороны Министерства образования? - Коммерциализации и качество образования?