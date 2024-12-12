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Актуальное интервью | Андрей Иванец
12.12.2024
Наша страна является одним из мировых лидеров по охвату дошкольным образованием! Об этом рассказал Министр образования Андрей Иванец в "Акутальном интервью" - Как обстоят дела в сфере дошкольного образования? - Каким сферам уделяется особое внимание со стороны Министерства образования? - Коммерциализации и качество образования?
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