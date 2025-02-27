Бизнес-диалог: как развиваем сотрудничество с Угандой и другими странами? Актуальное интервью Открываем новые рынки! Сельхозтехнику будем поставлять и в Уганду. - Как развиваются экономические отношения Беларуси со странами Африки? - Как оценивают белорусскую технику? - Какие прогнозы на 2025 поставлены в области экспорта?

Актуальное интервью | Андрей Кузнецов

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