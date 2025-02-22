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Актуальное интервью | Андрей Мамыкин
22.02.2025
"Через 30 лет государства под названием Литовская Республика существовать не будет. Вероятно, то же самое в прогнозах можно сказать и о Латвийской Республике, и об Эстонской Республике" Об этом заявил Андрей Мамыкин экс-евродепутат, журналист - Как относятся сейчас к странам Прибалтики, какое будущее их ожидает? - Свобода слова в Латвии. Почему на журналиста завели уголовное дело? - Почему Зеленский отменил поездку в Саудовскую Аравию и что его ждет?
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Актуальное интервью | Андрей Мамыкин
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