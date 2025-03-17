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Актуальное интервью | Анна Кононова
17.03.2025
В мае 2025 года в Минске откроется выставка азербайджанского искусства, включая работы народного художника Саттара Бахлулзаде. — Что в художественном музее самое просматриваемое? — Что нужно делать, чтобы белорусы больше и качественно идентифицировали имена белорусских авторов? Об этом и не только рассказала Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея. Смотрите проект "Актуальное интервью" прямо сейчас.
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Актуальное интервью | Анна Кононова
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