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Актуальное интервью | Анна Рябова
11.02.2025
Рынок ЕАЭС: нам интересно, чтобы каждая страна представила свои решения по цифровизации. О ключевых аспектах цифрового суверенитета и трансформации в Беларуси рассказала Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси. - Основные цели и задачи цифровой стратегии страны на ближайшие годы - Как развивается рынок данных в Беларуси и какие шаги предпринимаются для создания собственного программного обеспечения? - Какие вызовы стоят перед странами ЕАЭС в области технологий и данных? - Как Минсвязи поддерживает инновации и развитие технологий в реальном секторе экономики?
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