Актуальное интервью | Анна Рябова 11.02.2025

Рынок ЕАЭС: нам интересно, чтобы каждая страна представила свои решения по цифровизации. О ключевых аспектах цифрового суверенитета и трансформации в Беларуси рассказала Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси. - Основные цели и задачи цифровой стратегии страны на ближайшие годы - Как развивается рынок данных в Беларуси и какие шаги предпринимаются для создания собственного программного обеспечения? - Какие вызовы стоят перед странами ЕАЭС в области технологий и данных? - Как Минсвязи поддерживает инновации и развитие технологий в реальном секторе экономики?