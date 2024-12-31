Актуальное интервью | Наталья Павлюченко 31.12.2024

О марафоне добра, который шагает по стране, мы поговорили с Министром труда и социальной защиты Наталией Павлюченко в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". - Как работает волонтерское движение в Беларуси? - Акция "Наши дети": новогоднее чудо для детей - Рост зарплат бюджетников. Новые рабочие места