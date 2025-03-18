Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Денис Мороз

18.03.2025

Будущее атомной энергетики в Беларуси: планы строительства второй АЭС. Основные направления энергетического сотрудничества Союзного государства. Какова роль энергии в экономике Беларуси? Об этом рассказал Денис Мороз, заместитель Министра энергетики Беларуси. - Какова основная цель формирования общего электроэнергетического рынка? - К какому времени должно быть завершено строительство пункта захоронения радиоактивных отходов на территории Беларуси? - Когда планируется строительство второй атомной электростанции в Беларуси?

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Денис Мороз

Похожие программы