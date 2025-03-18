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Актуальное интервью | Денис Мороз
18.03.2025
Будущее атомной энергетики в Беларуси: планы строительства второй АЭС. Основные направления энергетического сотрудничества Союзного государства. Какова роль энергии в экономике Беларуси? Об этом рассказал Денис Мороз, заместитель Министра энергетики Беларуси. - Какова основная цель формирования общего электроэнергетического рынка? - К какому времени должно быть завершено строительство пункта захоронения радиоактивных отходов на территории Беларуси? - Когда планируется строительство второй атомной электростанции в Беларуси?
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Актуальное интервью | Денис Мороз
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