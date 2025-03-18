Будущее атомной энергетики в Беларуси: планы строительства второй АЭС. Основные направления энергетического сотрудничества Союзного государства. Какова роль энергии в экономике Беларуси? Об этом рассказал Денис Мороз, заместитель Министра энергетики Беларуси. - Какова основная цель формирования общего электроэнергетического рынка? - К какому времени должно быть завершено строительство пункта захоронения радиоактивных отходов на территории Беларуси? - Когда планируется строительство второй атомной электростанции в Беларуси?

Актуальное интервью | Денис Мороз

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ae68fa-f176-4c5f-bf67-994049791a75/conversions/30418461-4cf6-40a1-821f-231ddd3bc9a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ae68fa-f176-4c5f-bf67-994049791a75/conversions/30418461-4cf6-40a1-821f-231ddd3bc9a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ae68fa-f176-4c5f-bf67-994049791a75/conversions/30418461-4cf6-40a1-821f-231ddd3bc9a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ae68fa-f176-4c5f-bf67-994049791a75/conversions/30418461-4cf6-40a1-821f-231ddd3bc9a6-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Будущее атомной энергетики в Беларуси: планы строительства второй АЭС. Основные направления энергетического сотрудничества Союзного государства. Какова роль энергии в экономике Беларуси? Об этом рассказал Денис Мороз, заместитель Министра энергетики Беларуси. - Какова основная цель формирования общего электроэнергетического рынка? - К какому времени должно быть завершено строительство пункта захоронения радиоактивных отходов на территории Беларуси? - Когда планируется строительство второй атомной электростанции в Беларуси?