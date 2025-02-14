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Актуальное интервью | Динара Смольская
14.02.2025
Звезда белорусского биатлона, Олимпийская чемпионка-2018 Динара Смольская откровенно рассказала о своём семейном счастье. Как изменилась жизнь биатлонистки после рождения сына? Лайфхаки в воспитании ребёнка. Что Динара ждёт от Кубка сильнейших в Раубичах?
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