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Актуальное интервью | Динара Смольская

14.02.2025

Звезда белорусского биатлона, Олимпийская чемпионка-2018 Динара Смольская откровенно рассказала о своём семейном счастье. Как изменилась жизнь биатлонистки после рождения сына? Лайфхаки в воспитании ребёнка. Что Динара ждёт от Кубка сильнейших в Раубичах?

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Актуальное интервью | Динара Смольская

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