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Актуальное интервью | Дмитрий Aлeйников
21.03.2025
Весна в Беларуси - время субботников. Как эта традиция сплачивает людей и сохраняет память о прошлом? Об этом рассказал Дмитрий Aлeйников, заместитель председателя Гомельского облисполкома. Субботники это не просто уборка, это часть нашей культуры. Они объединяют людей, создают атмосферу единства и помогают привести в порядок не только дворы, но и целые мемориальные комплексы. Это не только труд, но и воспитательный момент. Когда люди вместе делают что-то полезное, они начинают ценить результат своей работы.
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Актуальное интервью | Дмитрий Aлeйников
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