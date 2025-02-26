"Сейчас мы видим, насколько обострилось восприятия Победы советского народа в Великой Отечественной войне у наших западных соседей, в первую очередь в странах Прибалтики, в той же Польше. Насколько они пытаются оправдать тот геноцид, который творили против нашего народа, против наших предков". Об этом заявил Дмитрий Демидов Председатель Витебского областного Совета депутатов. - Какие проекты будут реализованы к годовщине Великой Победы? - Могут ли люди подойти на улице к депутату и попросить помощи в решении какого-то вопроса? - О деятельности молодёжного совета в Витебске.

Актуальное интервью | Дмитрий Демидов

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