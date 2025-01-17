Итоги встречного международного исследования Беларуси и России.
В новом выпуске "Актуальное интервью" Душан Пророкович Директор центра Евразийских исследований института Международной политики и экономики Сербии.
- Как проходило исследование? Сколько человек успели опросить и каким образом?
- Как жители Сербии воспринимают белорусов? Какие качества, прежде всего, выделяют?
- Как сербы относятся к Евросоюзу и НАТО?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Душан Пророкович
17.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Лашук
17.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Чуприс
17.01.2025
Актуальное интервью | Вячеслав Данилович
15.01.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Пантус
14.01.2025
Актуальное интервью | Андрей Бекета
12.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Медведев
11.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Курочкина
10.01.2025
Актуальное интервью | Юрий Назаренко
10.01.2025
Актуальное интервью | Николай Зарубицкий
09.01.2025
Актуальное интервью | Эван Ньюман
09.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков
09.01.2025
Актуальное интервью | Алексей Богданов
08.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила
06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина
06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская
04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль
03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов