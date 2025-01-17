Актуальное интервью | Душан Пророкович 17.01.2025

Итоги встречного международного исследования Беларуси и России. В новом выпуске "Актуальное интервью" Душан Пророкович Директор центра Евразийских исследований института Международной политики и экономики Сербии. - Как проходило исследование? Сколько человек успели опросить и каким образом? - Как жители Сербии воспринимают белорусов? Какие качества, прежде всего, выделяют? - Как сербы относятся к Евросоюзу и НАТО?