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Актуальное интервью | Душан Пророкович

17.01.2025

Итоги встречного международного исследования Беларуси и России. В новом выпуске "Актуальное интервью" Душан Пророкович Директор центра Евразийских исследований института Международной политики и экономики Сербии. - Как проходило исследование? Сколько человек успели опросить и каким образом? - Как жители Сербии воспринимают белорусов? Какие качества, прежде всего, выделяют? - Как сербы относятся к Евросоюзу и НАТО?

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Актуальное интервью | Душан Пророкович

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