Актуальное интервью | Эдгар Запашный 24.01.2025

Момент, когда первый раз смог пожать руку Александру Григорьевичу Лукашенко, запомнился на всю жизнь. Об этом рассказал Эдгар Запашный, народный артист России, гендиректор Большого московского цирка. "Это знаковая часть моей жизни, это то, что приятно вспоминать, приятно хвастаться. Главное, хочется продолжения, потому что общаться с таким крепким, вы знаете, даже не лидером, а мужчиной хочется, потому что ты каждый раз учишься, ты каждый раз познаешь, ты каждый раз для себя что-то подчёркиваешь" - Можно ли говорить о том, что те самые две встречи с Президентом Беларуси были знаковыми? - Переживал ли Запашный за Беларусь в 2020 году?