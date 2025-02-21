Отключение Прибалтики от БРЭЛЛ | Подорожание коммунальных услуг в Прибалтике. - Страны Прибалтики отключились от БРЭЛЛ . Какие сейчас новости и что произошло там? - Кому будут платить страны Прибалтики, чтобы им поступала электроэнергия? - Как отключение от БРЭЛЛ повлияет на коммунальные услуги? Об этом и не только рассказал Эдикас Ягелавичюс Председатель МОО "Международный форум добрососедства" (Литва).

Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс

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