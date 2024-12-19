Актуальное интервью | Егором Олиферко 19.12.2024

Концепция предпринимательского университета | Исследование ПТВ - 10% студентов вовлечены в предпринимательскую деятельность - Какие задачи ставит перед собой предпринимательское сообщество? - Монетизация бизнеса Смотрите новый выпуск проекта "Актуальное интервью" с начальником отдела "Стартап-центра БГУ" Егором Олиферко.