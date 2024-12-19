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Актуальное интервью | Егором Олиферко
19.12.2024
Концепция предпринимательского университета | Исследование ПТВ - 10% студентов вовлечены в предпринимательскую деятельность - Какие задачи ставит перед собой предпринимательское сообщество? - Монетизация бизнеса Смотрите новый выпуск проекта "Актуальное интервью" с начальником отдела "Стартап-центра БГУ" Егором Олиферко.
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20 видео
Актуальное интервью | Егором Олиферко19.12.2024
Актуальное интервью | Ольга Демичева18.12.2024
Актуальное интервью | Игорь Голуб18.12.2024
Актуальное интервью | Бэй Вэньли17.12.2024
Актуальное интервью | Людмила Саенкова17.12.2024
Актуальное интервью | Геннадий Трубило16.12.2024
Актуальное интервью | Гоар Барсегян13.12.2024
Актуальное интервью | Валентин Семеняко12.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Иванец12.12.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Рачков06.12.2024
Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Виссарионов03.12.2024
Актуальное интервью | Роман Головченко02.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Мательский02.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Пархамович02.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Кочанова29.11.2024