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Актуальное интервью | Екатерина Дулова

11.03.2025

В проекте "Актуальное интервью" гендиректор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины. - Каково это стать обладателем медали Франциска Скорины? - Насколько тяжело на своих плечах держать хрупкий мир искусства?

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Актуальное интервью | Екатерина Дулова

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