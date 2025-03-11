В проекте "Актуальное интервью" гендиректор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины. - Каково это стать обладателем медали Франциска Скорины? - Насколько тяжело на своих плечах держать хрупкий мир искусства?

Актуальное интервью | Екатерина Дулова

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