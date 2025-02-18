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Актуальное интервью | Елизавета Глушакова

18.02.2025

Мюнхенская конференция | Вскрытие проблем Евросоюза | Кризис западной модели демократии "Евросоюз сегодня в ловушке, потому что они бросались санкциями в отношении России, Беларуси. И вот повернулось все таким образом, что сегодня начинает их союзник бросаться по сути санкциями в сам Евросоюз" Об этом рассказала Елизавета Глушакова аналитик центра политологии института социологии НАН Беларуси. - Преломление двухсторонних отношениях Евросоюза и США - Нарушения прав человека, разрушения демократических процессов

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Актуальное интервью | Елизавета Глушакова

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