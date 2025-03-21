Новая цель по совместному товарообороту Беларуси и Кыргызстана - полмиллиарда долларов. - Насколько достижима эта цель и за счёт каких проектов? - Какую продукцию хочет покупать у нас Кыргызстан, и какую свою нам продавать? - Создание совместных сборочных производств. Насколько это реализуемо? Об этом и не только рассказал Эрбол Султанбаев Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси.

Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1634d4c-c95a-4b1c-bc21-5f51c400bce0/conversions/fbcfa540-da8c-42b4-ab9f-a4df0050fc97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1634d4c-c95a-4b1c-bc21-5f51c400bce0/conversions/fbcfa540-da8c-42b4-ab9f-a4df0050fc97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1634d4c-c95a-4b1c-bc21-5f51c400bce0/conversions/fbcfa540-da8c-42b4-ab9f-a4df0050fc97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1634d4c-c95a-4b1c-bc21-5f51c400bce0/conversions/fbcfa540-da8c-42b4-ab9f-a4df0050fc97-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Новая цель по совместному товарообороту Беларуси и Кыргызстана - полмиллиарда долларов. - Насколько достижима эта цель и за счёт каких проектов? - Какую продукцию хочет покупать у нас Кыргызстан, и какую свою нам продавать? - Создание совместных сборочных производств. Насколько это реализуемо? Об этом и не только рассказал Эрбол Султанбаев Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси.