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Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев
21.03.2025
Новая цель по совместному товарообороту Беларуси и Кыргызстана - полмиллиарда долларов. - Насколько достижима эта цель и за счёт каких проектов? - Какую продукцию хочет покупать у нас Кыргызстан, и какую свою нам продавать? - Создание совместных сборочных производств. Насколько это реализуемо? Об этом и не только рассказал Эрбол Султанбаев Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси.
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Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев
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