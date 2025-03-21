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Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев

21.03.2025

Новая цель по совместному товарообороту Беларуси и Кыргызстана - полмиллиарда долларов. - Насколько достижима эта цель и за счёт каких проектов? - Какую продукцию хочет покупать у нас Кыргызстан, и какую свою нам продавать? - Создание совместных сборочных производств. Насколько это реализуемо? Об этом и не только рассказал Эрбол Султанбаев Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси.

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Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев

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