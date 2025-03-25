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Актуальное интервью | Фарид Гаибов

25.03.2025

Беларусь и Азербайджан — страны, связанные крепкой дружбой и общими интересами, в том числе в спорте. Наш корреспондент Станислав Липский побеседовал с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. В "Актуальном интервью" он рассказал о сотрудничестве наших стран, подготовке к третьим Играм стран СНГ, которые пройдут в регионах Азербайджана, и о том, как спорт объединяет народы. Какие планы у двух дружественных государств, и что ждёт белорусских болельщиков в Азербайджане? Смотрите прямо сейчас!

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Актуальное интервью | Фарид Гаибов

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