Актуальное интервью | Геннадий Трубило 16.12.2024

Мощность мусоросортировочного завода в Бобруйском районе составит 100 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Об этом заявил Министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило. - Когда планируется запуск мусороперерабатывающего завода в Бобруйском районе? - Отказ от мусоропроводов. Как решается проблема в старом жилфонде? - Итоги работы ЖКХ. Все ли удалось сделать с того, что было запланировано?