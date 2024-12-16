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Актуальное интервью | Геннадий Трубило
16.12.2024
Мощность мусоросортировочного завода в Бобруйском районе составит 100 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Об этом заявил Министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило. - Когда планируется запуск мусороперерабатывающего завода в Бобруйском районе? - Отказ от мусоропроводов. Как решается проблема в старом жилфонде? - Итоги работы ЖКХ. Все ли удалось сделать с того, что было запланировано?
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