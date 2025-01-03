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Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов
03.01.2025
"Акция "Наши дети" - это неизмеримо ни с чем. Я горд, что наше государство все делает для наших детей". Об этом рассказал Главный Дед Мороз страны в проекте "Актуальное интервью". - Какие желания чаще всего загадывают дети на Новый год? - Как отличить оригинального Деда Мороза от подделки? - Сколько нужно времени чтобы желания исполнились?
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20 видео
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