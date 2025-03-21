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Актуальное интервью | Глеб Лапицкий

21.03.2025

Как далеко может шагнуть "Славянский базар в Витебске"? Почему национальный отбор проходит в небольшом городе Иваново Брестской области? В "Актуальном интервью" Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", рассказывает о том, как фестиваль оживает в регионах, объединяет творческих людей и помогает раскрывать таланты. Что ждёт гостей этим летом? Появится ли новая площадка, способная затмить легендарный летний амфитеатр? Какие страны уже собирают чемоданы в Витебск, и сохранит ли фестиваль свои славянские корни, открываясь для Африки и Китая?

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Актуальное интервью | Глеб Лапицкий

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