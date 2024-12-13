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Актуальное интервью | Гоар Барсегян
13.12.2024
Страны ЕАЭС обладают значительным потенциалом для расширения национального производства широкого спектра промышленной продукции. Об этом рассказала Член коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. - Как выстраивается работа с бизнесом в рамках Евразийского экономического союза? - Что востребовано на рынке ЕЭС и каких проектов ожидать? - Какой бюджет в ЕЭС заложен на следующий год, какие источники и за счёт чего он состоится?
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