Актуальное интервью | Гулбаат Рцхиладзе

Какие уроки может извлечь Грузия из социально ориентированной политики Беларуси?
В новом выпуске "Актуальное интервью" мы обсудим исторические и культурные связи между Беларусью и Грузией с Гулбаатом Рцхиладзе, главой фонда "Институт Евразии" (Грузия).
- Каково значение памяти о Великой Отечественной войне для грузинского народа?
- Почему важно сохранять исторические памятники и как это отражает современное общество?
- Как национализм влияет на отношения между народами и как он проявляется в Грузии?