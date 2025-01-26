Актуальное интервью | Гулбаат Рцхиладзе 26.01.2025

Какие уроки может извлечь Грузия из социально ориентированной политики Беларуси? В новом выпуске "Актуальное интервью" мы обсудим исторические и культурные связи между Беларусью и Грузией с Гулбаатом Рцхиладзе, главой фонда "Институт Евразии" (Грузия). - Каково значение памяти о Великой Отечественной войне для грузинского народа? - Почему важно сохранять исторические памятники и как это отражает современное общество? - Как национализм влияет на отношения между народами и как он проявляется в Грузии?